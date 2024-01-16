Rüzgarda sürüklendi: Ağaca tutunarak kurtuldu
Ordu’nun Akkuş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenen bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu. Ordu’nun rakımı yüksek ilçelirnden Akkuş'ta saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve elbise tezgahları uçtu. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile yürümeye devam etti.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Gerçek ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!