Antalyaspor'da Sergen Yalçın rüzgarı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı üç maçta 5 puan almayı başardı.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 00:12
Antalyaspor'da Sergen Yalçın rüzgarı!
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Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç maçta 5 puan aldı.

Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, ligde 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Bu sonuçla Antalyaspor ile ilk galibiyet sevincini İstanbul deplasmanında yaşayan Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasıyla kırmızı-beyazlıların başında üçüncü maçını yenilgisiz tamamladı.


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