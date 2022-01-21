Saadet Partisi'nden sosyal medyaya damga vuran 'ekonomi sürprizi'
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, magazin programı formatıyla; “Ünlülerin değil ürünlerin gündemi belirlediği ekonomi sürprizi. Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim? Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz” ifadeleri kullanıldı.
Saadet Partisi, sosyal medya hesabında, market fiyatlarına, elektrik faturalarına, enflasyon oranıyla ilgili bir video yayınladı.
Videoda, magazin programlarında kullanılan formatla şu ifadeler yer aldı:
"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI BİZDEN KAÇMAZ"
- Ünlülerin değil ürünlerin gündemi belirlediği ekonomi sürprizi. Sürekli değişen etiketler olay oldu. Gece hayatının vazgeçilmezine yüzde 125 zam, sıralar, kuyruklar, skandal görüntüler. Cemiyet hayatına damga vuran faturalar çok konuşulacak. Enflasyonun makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü. Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim? Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz.
Ünlülerin değil, ürünlerin gündemi belirlediği #EkonomiSürprizi?? pic.twitter.com/WolRVAIugN— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 21, 2022
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