Saatler süren bekleyiş: Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıktıkları dağ yürüyüşünde sarp kayalıklarda mahsur kalan 1'i kadın. 4 Rus turist, kurtarıldı.
Beldibi Mahallesi'nden 17 Aralık günü yürüyüşe çıkan 1'i kadın 4 Rus turist, bir süre sonra dağda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne aynı gün saat 19.30 sıralarında yapılan ihbar sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, turistlerin bulunduğu bölgeye doğru harekete geçti.
HELİKOPTER DESTEĞİ İSTENDİ
Ekipler, gece boyu süren çalışmaların ardından saat 07.00 sıralarında turistlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter desteği istendi.
DURUMLARI İYİ
Aydın Filo Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Kemer'e gelip, S.K., S.I., E.M. ve A.V.'yi aldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Rus turistler, ilçe merkezine bırakıldı.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'