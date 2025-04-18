Sabah uçuşlarında gecikme olabilir... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' uyarısı!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda toplanan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), 19 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde beklenen yoğun sis nedeniyle önemli bir karar aldı.

Sabah uçuşlarında gecikme olabilir... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' uyarısı!
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DHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:09

İstanbul'da, 19 Nisan günü sabah saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

UÇUŞLAR GECİKEBİLİR

Açıklamada, "19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 


Etiketler: #Sabiha Gökçen #Sabiha Gökçen Havalimanı #Sis #uçuş

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