Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kuş engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşların aksamasına neden oldu. Kuş sürüleri nedeniyle iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşları olumsuz etkiledi. Kuşlar nedeniyle iniş ve kalkışlar yaklaşık 7 dakika durduruldu.
İKİ UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ
İniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak da pisti pas geçti. Yakıt kritiğine giren Anadolujet’in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.
Pist ve çevresinde yoğun şekilde bulunan kuş sürülerinin uzaklaştırılması için ekipler çalışma başlattı. Kuş sürülerinin havalimanı ve çevresini terk etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler normale döndü.
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