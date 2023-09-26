Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'duman' paniği: Tüm terminali kapladı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda paniğe neden olan dumanın, bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yayıldığı tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:50
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'duman' paniği: Tüm terminali kapladı!
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İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminale yayılan duman paniğe neden oldu. 

Dumanın bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yayıldığı tespit edildi.

"YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA AKSAMA YAŞANMADI"

Olayla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sularında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminalimizde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın, görevli personellerimizin yangın tüpleri ile gerçekleştirdikleri hızlı ve etkili müdahale sayesinde çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından kaynaklı havalimanımızın yolcu giriş çıkışları ve çalışmalarında hiçbir aksama yaşanmadı."

 


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