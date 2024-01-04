Yanlış perona giren yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattı, tehditler savurdu: 'Senin sülaleni bitireceğim'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu ile güvenlikçi arasında çıkan sözlü tartışmada havalimanında gerilimi artırdı. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” ve “Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcuyu diğer yolcuların araya girmesi sakinleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:06
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Denizli’ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle bir dizi olaylar zinciri başladı.

"BEN BAKANIN AKRABASIYIM"

İddiaya göre; yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” şeklinde tehditler savurarak güvenlik görevlisine karşı agresif tavır sergiledi.



Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Güvenlik görevlisi H.Ö’nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı.

Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Yolcular arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.


Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu

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