'Sabıkalı' şirketler deprem bölgesine üs kurdu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:47

Kamu İhale Bülteni’nde dün yayımlanan bilgilere göre Hatay ve Kahramanmaraş’ta yapılacak olan konutlar, yapıları hasar alan şirketlere emanet edildi.

ZEMİNİ KAYDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yaşanan yıkıcı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan “Türkoğlu ilçesi 1191 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 2 Mayıs’ta ihale düzenledi. AKP tarafından istediği ihaleyi, istediği firmaya vermek için kullanılan 21b pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi 2 milyar 472 milyon TL’lik teklifle Ali Acar İnşaat aldı.

Ali Acar İnşaat, 2017’de 145 milyon TL’ye Samsun’daki 19 Mayıs Stadyumu’nu yapmış, stadyumun zemininde kayma ve duvarlarında çatlama olduğu iddiaları 2023’te gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada standyumun “güvenli” olduğu belirtilmişti.

TOKİ aynı şekilde Hatay için de 27 Nisan’da 21b pazarlık usulüyle ihale düzenledi. Antakya’da yapılması planlanan “1299 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için dört şirket ihaleye katıldı. İhale 2 milyar 599 milyon TL’ye Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi. Sarıdağlar İnşaat; geçen aylarda Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerini iki defa çökmesi iddialarıyla gündeme geldi.

Ayrıca şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ da “Helal Turizm Sertifikası” alan ilk otel olan Antalya Adenya Otel’in sahibi olarak da biliniyor. Eski Kalkınma Bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olan Ahmet Sarıdağ’ın Antalya’daki otelinde birçok bakan ve milletvekili tatil yapıyor. Şirket aynı zamanda İstanbul’daki Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ni de inşa etti. Sarıdağlar İnşaat geçen aylarda da Antakya’da yapılması planlanan 1415 konut ihalesini almıştı.