Pusudaki şeriat ordusu, SADAT!

30 Ocak 2022 Pazar

Birinci ASRİKA Kongresi, 23-24 Kasım 2017 tarihinde “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” başlığıyla İstanbul’da toplandı. Kongrenin sonunda bir anayasa taslağı kaleme alındı. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanan “İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası” ayrı bir yönetim şekli, askeri gücü, yargısı, başkenti, bayrağı, dili olan “İslam Devletler Birliği” kurulması önerildi.

Bu anayasanın 6. maddesine göre, ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin resmi dili Arapça, bayrağı kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız, başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirlendi. Madde 7’de ise “ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslam şeriat ve akidesini hâkim kılarak...” sözleriyle, kurulacak devletin de şeriatla yönetileceği ifade ediliyordu.

Bu anayasa taslağıyla İslam birliğinin tamamlanması için dört maddelik bir yol haritası çizildi:

“Birinci aşamada İslam ülkelerini konfederal bir yapıya kavuşturarak ‘İslam Ülkeleri Konfederasyonu’nun kurulması; ikinci aşamada ‘Bölgesel İslam Ülkeleri Meclisleri’ oluşturulması ve parlamentoların kararlarıyla bölgesel İslam ülkelerinin konfederal yapıya dönüştürülmesi; üçüncü aşamada ‘Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederasyonları’nın teşekkülü tamamlandıktan sonra ‘Bölgesel İslam Konfederasyonları’nın merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüşmesi ve her federasyonun ‘İslam Ülkeleri Konfederasyonu’na konfedere birlik olarak bağlanması planlandı... Dördüncü aşamada ise ‘İslam Ülkeleri Konfederasyonu’nun ortak yargı, ortak savunma, ortak dış politika ve ortak icra organlarının kurulması önerildi.”

ORTAK PARA BİRİMİ: ASRİKA DİNARI

İkinci ASRİKA Kongresi 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde “İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler” başlığıyla yine İstanbul’da toplandı. Kongreye 15 ülkeden 66 akademisyen katıldı. Kongre sonunda da ASRİKA projesinde yer alan ülkelerin ekonomileriyle ilgili kararlar alındı. Bu kararlara göre (Y.N.özetle): İslam ülkeleri arasında gümrük birliği kurulacak, zekât müessesesine ülkelerin ortak fonuyla kurumsal bir kimlik kazandırılacak, ticaret odaları ve ticaret mahkemeleri kurulacak, ortak para birimi ASRİKA Dinarı olacak, İslam ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde kültürel yakınlık geliştirmek için güçlü bir siyasi irade oluşturulacaktı, vb.

Üçüncü ASRİKA Kongresi, 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde tabii ki İstanbul’da ve “İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sanayi Üretiminin Usul ve Esaslarının Tespiti” başlığıyla toplandı... Adnan Tanrıverdi, bu üçüncü kongreye ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı unvanının yanı sıra Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı sıfatıyla katılıyordu. Tanrıverdi, “Mehdi’nin geleceği gün için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini, yine bu kongrede kullandı.

ŞERİAT KONGRELERİNE KAMU SPONSORLARI

Dördüncü ASRİKA Kongresi 12-13 Aralık 2020 tarihinde toplandı. “İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti”nin uzantısı “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana başlığı altında düzenlenen kongre, COVID-19 nedeniyle online yapıldı.

Adnan Tanrıverdi, bu kongrenin ardından her yıl müşterek dış politika, müşterek adalet sistemi, ortak asayiş ve güvenlik konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda (Y.N. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde!) İslam ülkelerini tek irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflediklerini açıkladı...

Bu projelerin bir de sponsorları var. İslam devletleri kurmayı; hukuku şeriat, dili Arapça ve başkenti İstanbul olarak planlayan ASRİKA kongrelerinin sponsorluğunu Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, HAVELSAN, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi gibi kurumlar yapıyor.

Cevaplanması gereken sorular:

Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuku şeriat, dili Arapça, başkenti İstanbul olacak bir İslam Birliği Federasyonu kurma planları yapmak anayasal suç değil mi?

ASRİKA gibi hukuk dışı bir organizasyona sponsor ve halkın vergileriyle var olan kamu kurumları hakkında bir inceleme yapılmayacak mı?

Ersin EROĞLU ve Caner TAŞPINAR*

ANAYASAYI İHLAL VE DÜZENİ YIKMAYA TEŞEBBÜS DEĞİL MİDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı alenen ihlal ederek kurulan şeriat ordusu SADAT’ın üzerindeki sır perdesini aralayan Gölge Ordu, gözleriniz dehşetle açılarak okuyacağınız bir araştırma, değerli okurlarım.

Çoğu TSK’den FETÖ bağlantıları yüzünden atılmış, laik cumhuriyet düşmanı eski/emekli subay ve astsubayların katıldığı bu şeriat ordusunun AKP iktidarı tarafından nasıl beslenip büyütüldüğünü de ortaya koyan kitap; Türkiye’nin sarmalandığı yeşil örümcek ağını mutlaka yırtıp atmak gereğini bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırmacı yazarlar Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar’ın ciddi çalışmasının yanı sıra, cesur yurtseverliklerini de alkışlıyorum.

*GÖLGE ORDU/Kırmızı Kedi Yayınevi, 2022