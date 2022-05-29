CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT üzerinden iktidara yüklendi: 'Bu ülkede Kuvayı Milliyeciler var'

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da belediye başkanları çalıştayında konuştu. özetle şunları söyledi:

Demirtaş ve Kavala: Millet İttifakı iktidarında Vanlılar şehrin nasıl büyüdüğünü, turizm, üretim merkezi haline geldiğini görecek. Sadece Van’ın değil Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Kayyumun sona ermesini istiyorsanız, bize katılacaksınız. Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.

Kayyuma karşıyız: Bölgede kayyum atamasından ciddi bir rahatsızlık var. Kayyum uygulamasına karşıyız. Yeni bir merkez yerel dengesi oluşturmak hedefimiz. Yerel yönetimlere taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinden kaynak aktaracağız. Seçimle gelen belediye başkanları seçimle gidecek.

12 milyar TL sosyal yardım

Baskı var: Toplam nüfusun yarısından fazlasına CHP’li belediyeler hizmet veriyor. 2019’dan bu yana 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapıldı. Değeri 12 milyar TL. Bu yardımlar yapılmasa bugün Türkiye çok daha ciddi sosyal patlamalarla karşılaşırdı. İktidarın bize teşekkür etmesi lazım. Başkanlarımız tüm engelleri aşarak halka hizmet edecek. Hiçbir arkadaşım denetimlerden çekinmiyor. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden anlayıştan geliyoruz.

Erdoğan’a yanıt: (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor! Vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok” sözlerine) Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk kimseyi görmedim. Saray’da beş yerden maaş alıyorlar. Ama sahaya baktığınızda durum öyle değil. Açlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Asgari ücret 4 bin 253 lira. Türk-İş’in yayımladığı sınır 6 bin 17 lira. Böyle bir ortamda “Vicdansızlık etmeyin” sözünün ne kadar havada kaldığını görüyoruz.

‘Arkandakilere güvenme’

Korkutamazlar: Paramiliter güçlerle kendilerine yeni alanlar açtıklarının farkındayız. SADAT ve benzeri kuruluşlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış: “Biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” demişler. Senin boyunu posunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda biri var ona güveniyorsan, asla güvenmeyeceksin. Güveneceğin biri varsa, bu ülkede Kuvayı Milliyeciler vardır. Bu ülke sahipsiz değildir. SADAT’ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz.

Soydurtmayacağız: Ensar’dır, TÜRGEV’dir, bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimiz.

Değişimi göreceksiniz: Bu ülkede gerçekten adalet istiyorsanız, tek bir adresiniz var; o adresin adı CHP’dir. CHP iktidar olursa, o zaman Türkiye’nin nasıl nefes aldığını, büyüdüğünü göreceksiniz.

‘Seçime AKP’den daha hazırız’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı olarak başkanlarla görüştü, soruları yanıtladı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Örgütlerle uyumlu çalışın, sorunları aşın” talimatını verdi. Başkanların “Olası seçime ne kadar hazırız” sorusuna Kılıçdaroğlu’nun, “Hazırlanıyoruz. En hazırlıklı parti biziz. Seçime AKP’den daha hazırız” yanıtını verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan bizim için ‘Sivas’ın doğusuna gidemez’ diyordu. İşte şimdi buradayız. Artık kendileri gidemiyorlar. 9-10 yılda iklim çok değişti” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun, partililerden ev ziyaretlerini artırmasını istediği de öğrenildi.