Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı

23.12.2025 14:34:00
DHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi. 

İlgili Haberler

TÜGVA'dan 'Gazze' toplantısı... Kulüp başkanları da katıldı: Sadettin Saran yer almadı
TÜGVA'dan 'Gazze' toplantısı... Kulüp başkanları da katıldı: Sadettin Saran yer almadı Bilal Erdoğan’ın başkanlığında TÜGVA’nın 1 Ocak’ta gerçekleştireceği Gazze Yürüyüşü için basın toplantısına Serdal Adalı, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan gibi kulüp başkanları da katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran basın toplantısına katılmadı.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, 'Sadettin Saran' haberi sonrası ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Başıma bir şey gelirse failleri ortadadır!'
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, 'Sadettin Saran' haberi sonrası ölüm tehdidi aldığını açıkladı: 'Başıma bir şey gelirse failleri ortadadır!' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili haber yapan gazeteci Merve Tokaz, sosyal medyada hedef gösterildiğini ve yaklaşık iki gündür ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Tokaz, haberlerinde yalnızca adli makamlardan aldığı bilgileri tarafsız olarak sunduğunu belirtti.
İddia: Sadettin Saran'ın 'kızımın ilacı' dediği madde kokain çıktı
İddia: Sadettin Saran'ın 'kızımın ilacı' dediği madde kokain çıktı 'Uyuşturucu' soruşturmasında savcılıkta ifade veren ve test sonucu beklenen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın evinde, iktidara yakın medyada yer alan iddiaya göre kokain olduğu değerlendirilen maddeler bulundu.