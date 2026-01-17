Sadettin Saran ziyareti tepki çekmişti: Yeşilay'dan açıklama geldi!

Yeşilay Kadıköy Şubesi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’a bir ziyarette bulundu.

Yeşilay Kadıköy Şubesi Başkanı Muhammed Ali Temel, Saran’a bir de plaket hediye etti. Şube yönetimi, ziyareti cemiyetin sosyal medya hesabından duyurdu.

Ancak Yeşilay, Saran ziyaretine yönelik gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye’nin Yeşilay’ı olarak; 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubemize saha görünürlüğünü artırmak üzere spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapmıştır.

Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye’nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."