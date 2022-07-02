Sağanak bu kez Rize'yi vurdu: Dere taştı, yol kapandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Zilkale mevkiinde bulunan derenin bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.

İHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:22
Sağanak bu kez Rize'yi vurdu: Dere taştı, yol kapandı
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Rize’de etkisini gösteren şiddetli yağış ilçeye bağlı Zilkale mevkiinde bulunan dere taştı.

Taşan dere yolu trafiğe kapattı. Yurttaşları kapanan yolun açılması için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolun açılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.


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