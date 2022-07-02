Sağanak bu kez Rize'yi vurdu: Dere taştı, yol kapandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:22

Rize’de etkisini gösteren şiddetli yağış ilçeye bağlı Zilkale mevkiinde bulunan dere taştı.

Taşan dere yolu trafiğe kapattı. Yurttaşları kapanan yolun açılması için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolun açılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

