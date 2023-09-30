Bir yemek skandalı daha: Doktora çiğ tavuk!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Sağlık emekçilerinin kamu hastanelerindeki yemeklerinin yetersiz, hijyenden uzak ve sağlıksız olmasına isyanı büyüyor. Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin sessizliğini korurken peş peşe hastanelerde yemek skandalı yaşanıyor.

Gazetemiz Cumhuriyet, İzmir Urla Devlet Hastanesi’ndeki yemeklerden kurt çıktığını ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde sağlıkçılara dağıtılan kapalı suların içinde yabancı maddeler görüldüğünü gündeme getirmişti. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise verilen az porsiyonlu yemekler tartışma yaratmıştı. Sağlık emekçileri, biraz daha yemek koyulmasını isteyince “Yemekler sınırlı sayıda” yanıtıyla karşılaşmıştı.

SAYIŞTAY DA DİKKAT ÇEKTİ

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporlarında da yemek hizmetlerindeki sorunlara geniş yer verildi. Sayıştay’ın bulguları tartışılırken bir yemek skandalı da Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden geldi. Hastanenin yemekhanesinde sağlık emekçilerine öğle yemeği olarak “yarı çiğ tavuk” verildiği ortaya çıktı.