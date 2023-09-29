Sağlıkta şiddet sürüyor! Hasta yakınları tarafından darbedilen doktor yoğun bakımda

Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:05

Güncelleme: 29.09.2023 - 19:05

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne Acil Servisine öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu. Hastanın, ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada hasta yakınları tarafından darbedilen Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu.

Ortopedi asistanı darp sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktoru darbeden 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"DOKTORUN BİR OMZUNDA ÇIKIK DİĞER OMZUNDA HEM ÇIKIK HEM KIRIK VAR"

Asistan doktorun yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyleyen Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, "Bugün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta acil servise başvurdu. Bu sırada hastaya gerekli müdahaleyi yapan ortopedi asistan arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edildi. Ortopedi asistanı arkadaşımızın bir omuzunda çıkık olduğu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkan olduğunu öğrendik. Asistanımızın şu anda yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanı şiddetle, nefretle kınıyoruz" dedi.