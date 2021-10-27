Sağlık Bakanı Koca: Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır

Koca, Dr. Rümeysa'nın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilginin yanlış olduğunu ifade ederek, " Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır " diye konuştu.

Koca, 1. doz ile 2. doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasının antikor düzeyinde azalmaya neden olduğunu söyledi. Bakan Koca, 3. doz aşı sırası gelenlerin bir an önce aşı olmaları gerektiğini de ifade etti.

Koca şöyle devam etti:

"Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Sağlık Bakanı olarak bu netlikte konuşmamın dayanağını açıklayacağım."

'BİLİM KURULUMUZ BİR KEZ DAHA ANNE ADAYLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYOR'



Koca, Bilim Kurulu toplantısında ele alınan konularda varılan sonuçları maddeler halinde paylaştı:



İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı.



2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor.

'ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER HENÜZ GÖRMEDİK ANCAK ANİ YÜKSELİŞLER DE GÖRMÜYORUZ'

