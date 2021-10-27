Sağlık Bakanı Koca: Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetten sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Şen'e ilişkin olarak, kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilginin yanlış olduğunu ifade ederek, " Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır" dedi. Koca, "Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, 36 saat nöbet tuttuktan sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen'in ardından "hepimizi sarstı" dedi. Koca, "Biyolojik saatleri zorlayan nöbetler kabul edilemez" diye kaydetti.
Koca, Dr. Rümeysa'nın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilginin yanlış olduğunu ifade ederek, " Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır" diye konuştu.
Koca şöyle devam etti:
"Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Sağlık Bakanı olarak bu netlikte konuşmamın dayanağını açıklayacağım."
'BİLİM KURULUMUZ BİR KEZ DAHA ANNE ADAYLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYOR'
Koca, Bilim Kurulu toplantısında ele alınan konularda varılan sonuçları maddeler halinde paylaştı:
- İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı.
- 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor.
'ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER HENÜZ GÖRMEDİK ANCAK ANİ YÜKSELİŞLER DE GÖRMÜYORUZ'
- Aşının etkisini salgının seyrinde açıkça görebiliyoruz. Dikkat edecek olursanız haftalardır yüksek yeni vaka sayıları görüyoruz. Ancak önceki dönemlere kıyasla önemli bir fark var. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Günlük vaka sayılarımızı gösteren grafikler adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrediyor. Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.
- Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır.
- Yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum.
İlgili Haberler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlerle ilgili Meclis'e verilen önergeleri yanıtsız bıraktı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yardımcısı için istifa çağrısı
- Son dakika: Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Dolarda kritik gün yarın
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu