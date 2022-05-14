Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:08

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 1407 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 1645 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 127 bin 538 oldu.