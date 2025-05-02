Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:34

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:34

Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 19 bin personel alımı KPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

19 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.

19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek.