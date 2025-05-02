Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2025 yılı içinde toplam 37 bin personel alımı yapacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, 19 bin personel alımını gerçekleştirecek. Peki, Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:34

Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 19 bin personel alımı KPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

19 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.

19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek.


Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #personel alımı #kadro #kpss

İlgili Haberler

FED faiz kararı ne zaman? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı ne yönde?
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?

2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler