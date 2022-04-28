Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Bakanlığın 28 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 253 testten 2 bin 256’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 11 bin 193 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 482 bin 673 oldu.
Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.
Türkiye'nin 28 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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