Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:10

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın 4 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 90 bin 301 testten 1132’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1185 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 505 bin 412 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

Türkiye'nin 4 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: