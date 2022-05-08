Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

08 Mayıs 2022 Pazar, 19:53

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Mayıs’a ait verilere göre, 98 bin 758 test yapıldı

Güncel verilere göre, bin 480 yeni vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 526 kişi sağlığına kavuştu.