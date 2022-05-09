Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Bakanlığın 9 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 109 bin 958 testten 1542’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1463 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 560 bin 229 oldu.
Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.
Türkiye'nin 9 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- Miami'de zafer Verstappen'in!
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- 'İktidar adına riskli zamanlar yaklaşmakta'