Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın 9 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 109 bin 958 testten 1542’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1463 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 560 bin 229 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

Türkiye'nin 9 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: