Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alacak?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:32

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda personel alımlarına dair açıklamalarda bulundu. Yurttaşlar arama motorlarında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI NE KADAR PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Personel alım süreciyle ilgili olarak bilgileri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.



