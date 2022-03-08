Sağlık çalışanı kadınlar geçinebilmek için doğalgazdan kısıyor

08 Mart 2022 Salı, 04:00

Genel Sağlık-İş kadın sağlık çalışanlarıyla anket yaptı. Ortaya çıkan tablo toplumun her kesiminde olduğu gibi kadın sağlık çalışanları için de iç karartıcı çıktı.

Genel Sağlık-İş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde salgının kadın sağlık çalışanları üzerinde, etkisini göstermek için “Kriz ve Kadın Sağlık Çalışanları” raporunu paylaştı. Rapordaki anketlere göre kadın sağlıkçıların yüzde 78’i gündelik yaşamını devam ettirmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Ankete katılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü ise geçimini sağlamak için kredi kullanıyor. Borçla yaşayan kadınlar; elektrikten doğalgaza, gıdadan giyime harcamalarından kısıntıya gittiğini söylerken kadınların yüzde 96’sı yaptığı iş nedeniyle elde ettiği ücretin yetersiz olduğunu vurguluyor. Yüzde 8.9’u ise ek iş yaptığını anlatıyor.

UMUTLARI DA YOK

Katılımcıların yüzde 98,9’u, Türkiye ekonomisinin krizde olduğunu düşünüyor. Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 42.4’ü ise ekonomik kriz nedeniyle ailesinden veya arkadaşlarından işsiz kalanlar olduğuna dikkat çekiyor. Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 97,3’ü de resmi kurumların ekonomik gidişatla ilgili verileri güvenilir bulmazken, 79,5’i, Türkiye ekonomisinin gelecekte küçüleceğini düşünüyor. Katılımcıların neredeyse tamamı sorunlarının politika belirleyiciler tarafından yeterince algılanmadığını söylüyor ve yüzde 94.5’i mesleki anlamda yaşadıkları ekonomik, sosyal ve özlük haklarına dair sorunların yakın gelecekte çözülmeyeceği yorumunu yapıyor. İşyerlerinde şiddete de uğrayan, fazla mesaiye kalan, görevleri dışında işlerde çalıştırılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 57’si, yurtdışında çalışmak istiyor.

KORONADA ŞİDDET ARTTI

Öte yandan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 88.4’ü salgın sürecinde fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyen faktörlere maruz kaldıklarını söylüyor. Katılımcıların yüzde 66.5’i sözlü, yüzde 1,3’ü ise fiziksel şiddete maruz kaldığını aktarıyor. Kadınların yüzde 98.9’u da sağlıkta şiddet olaylarına yönelik alınan önlemlerin yetersiz olduğu düşüncesinde. Katılımcıların yüzde 11.6’sı, salgın sürecinde psikolojik destek aldığını söylerken yüzde 15.6’sı psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu halde maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle bu gereksinimini karşılayamadığına dikkat çekiyor. ? ANKARA

FAZLADAN NÖBET

Kadınların salgında aldığı görevlere de yer verilen raporda, kadın sağlık çalışanlarının yarısından fazlası koronavirüs sürecinde doğrudan görev aldı. Ankete katılanların yüzde 46.2’si en az bir kez, 2.9’u ise birden çok kez Covid-19 geçirdi. Kadınların yarısı salgın sürecinde fazla mesaiye kaldı ve yüzde 61.2’si nöbetlerini yasalarla belirlenen sınırların üzerinde tutmak zorunda kaldığını belirtti.