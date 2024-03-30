Sağlık emekçileri: Sesimizi duyun

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şubesi, TTB Hatay Tabip Odası ve Hatay Aile Hekimleri Derneği ortak açıklama yaptı.

İki gün iş bırakan sağlık çalışanlarının ilk günkü açıklaması Hatay İl Sağlık Müdürlüğü önünde, ikinci günkü açıklaması ise Hatay Halk Sağlığı Başkanlığı’nın önünde yapıldı.

TAZMİNAT ÖDENMELİ

Türk Tabipleri Birliği Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı tarafından okunulan basın açıklamasında “Her iki sağlık emekçisinin 21 metrekarelik bir odaya sığdırılması kabul edilemez. Kalıcı ve yeterli konutlar acilen sağlanmalı, barınma sorunu çözülmelidir. Kentin eğitim, sağlık, sosyal yaşam, barınma ve ulaşım koşullarındaki büyük sorunlar dikkate alınarak burada hizmet sunan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine tazminat ödenmelidir.” Sağlık emekçilerinin sesi duyulmalı” ifadeleri kullanıldı.