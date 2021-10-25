Sağlık için ayrılan para Emeklilik Fonu’na aktarıldı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Sayıştay Denetim Raporu, sağlık hizmetlerinin finansmanı için kullanılması gereken 32.4 milyar TL’nin Sosyal Sigorta (Emeklilik) Fonu’na aktarıldığını ortaya çıkardı. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, bu duruma tepki göstererek “32.4 milyar TL Sosyal Sigorta/ Emeklilik Fonu’na neden aktarıldı” diye sordu.

Dr. Demir ve Kılıç, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve kamu üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi medikal malzeme borçlarını ödeyemez durumda olduğunu ve finansal kriz yaşadıklarını anımsatarak “Ayrıca çok sık kullanılan 52 adet ilaç geri ödeme listesinden çıkarılırken, 39 ilacın ruhsatı askıya alınmıştır. Bu durum, yurttaşların ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmakta, cepten harcamayı artırarak sağlık hakkını daraltmaktadır. SGK, çalışanların alın teri ile oluşturulan Genel Sağlık Sigortası Fonu’nda bulunması ve sağlık hizmetleri için kullanılması gereken 32.4 milyar TL’yi emeklilik fonuna aktarmıştır” dediler.

Yapılan işlemin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğunu anımsatan hekimler, “SGK, neden sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken genel sağlık sigortası fonunun kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu ‘açıklarını kapatma’ /giderleri için kullanmaktadır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin neden sessiz! Bakan’a tekraren hatırlatıyoruz: Halkın sağlık hakkının daraltan, ilaca erişimini zorlaştıran düzenlemelerden bir an önce vazgeçiniz” ifadelerini kullandılar.