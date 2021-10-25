Sağlık için ayrılan para Emeklilik Fonu’na aktarıldı
Sağlık hizmetlerinin finansmanı için kullanılması gereken paranın Sosyal Sigorta Fonu’na aktarıldığı ortaya çıktı. Sağlıkçılar bu duruma tepki gösterdi.
Sayıştay Denetim Raporu, sağlık hizmetlerinin finansmanı için kullanılması gereken 32.4 milyar TL’nin Sosyal Sigorta (Emeklilik) Fonu’na aktarıldığını ortaya çıkardı. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, bu duruma tepki göstererek “32.4 milyar TL Sosyal Sigorta/ Emeklilik Fonu’na neden aktarıldı” diye sordu.
Dr. Demir ve Kılıç, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve kamu üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi medikal malzeme borçlarını ödeyemez durumda olduğunu ve finansal kriz yaşadıklarını anımsatarak “Ayrıca çok sık kullanılan 52 adet ilaç geri ödeme listesinden çıkarılırken, 39 ilacın ruhsatı askıya alınmıştır. Bu durum, yurttaşların ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmakta, cepten harcamayı artırarak sağlık hakkını daraltmaktadır. SGK, çalışanların alın teri ile oluşturulan Genel Sağlık Sigortası Fonu’nda bulunması ve sağlık hizmetleri için kullanılması gereken 32.4 milyar TL’yi emeklilik fonuna aktarmıştır” dediler.
Yapılan işlemin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğunu anımsatan hekimler, “SGK, neden sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken genel sağlık sigortası fonunun kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu ‘açıklarını kapatma’ /giderleri için kullanmaktadır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin neden sessiz! Bakan’a tekraren hatırlatıyoruz: Halkın sağlık hakkının daraltan, ilaca erişimini zorlaştıran düzenlemelerden bir an önce vazgeçiniz” ifadelerini kullandılar.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- ‘Yapması gereken susmak’
- İstanbul ve İzmir için büyük risk
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar