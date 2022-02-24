Sağlık Komisyonu 15 aydır toplanmadı

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Meclis’te Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun son toplantısı 2020’de yapıldı. Pandemi döneminde milyonlarca kişi hastalandı, binlercesi öldü. Aradan 15 ay geçmesine rağmen hâlâ komisyonun toplanmaması tepkilere neden oldu.

"NE ZAMAN ÇALIŞACAK?”



Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yasal düzenlemeyi görüşecek komisyonun toplanmamasını eleştiren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Türkiye’de ilk Covid-19 tanısı 11 Mart 2020’de konuldu. Sağlık Komisyonu 2021’de hiç toplanmadı. Bu süreçte 13 milyon 158 bin 450 Covid-19 vakası belirlendi, 80 bin 776 kişi yaşamını yitirdi. Komisyon pandemi döneminde çalışmayacak da ne zaman çalışacak?” diye sordu.

Hekimlerin yurtdışına göç etmeye devam ettiğini aktaran Şahin, “Pandemi sürecinde son 20 ayda 9 bin hekim istifa etmiş, son 10 yılda yurtdışına giden hekim sayısı 24 kat artmış. Hastanelerden randevu alınamıyor, vatandaş muayene olamıyor, tahlil ve tetkikler yapılamıyor. Tıbbi malzeme eksikliği ameliyatları aksatıyor. İlaç yok, tedaviler gecikiyor” ifadelerini kullandı.