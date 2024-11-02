Sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte Tokay hayatını kaybetti, saldırganın kurşunlarına hedef olan 2 kişi de yaralandı.

Sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:52

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi.

'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, burada husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

G.D.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı. G.D. polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan Aydın Tokay kurtarılamadı.

2 yaralı ile saldırgan G.D.'nin tedavisi sürerken, başından vurulan hastane görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

 


Etiketler: #Erciş #silahlı saldırı

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