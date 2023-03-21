Sağlık ocağının kapısında hayatını kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sağlık ocağının önünde rahatsızlanıp yere yığılan 53 yaşındaki erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde Pamukkale Aile Sağlığı Merkezi önünde rahatsızlanan 53 yaşındaki Deniz Kocabıyık, bir anda yere yığıldı.
Bağrışma sesleri üzerine ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Kocabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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