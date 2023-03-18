John Wick'in yıldızı Lance Reddick ölü bulundu

John Wick filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Lance Reddick, evinde ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:29
John Wick'in yıldızı Lance Reddick ölü bulundu
Abone Ol google-news

The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle adını dünya çapında duyuran ABD'li oyuncu Lance Reddick, John Wick film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarıyla konuşulan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

60 yaşındaki oyuncunun menajeri Mia Hansen'in yaptığı açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles'ın Studio City bölgesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Reddick'in doğal nedenlerle öldüğü belirtildi.


John Wick john wick filmi Lance Reddick Keanu Reeves

İlgili Haberler

İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi

İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi
John Wick, Avengers, Sherlock Holmes gibi ünlü yapımları seslendiren sanatçı Ayhan Kahya yaşamını yitirdi

John Wick, Avengers, Sherlock Holmes gibi ünlü yapımları seslendiren sanatçı Ayhan Kahya yaşamını yitirdi
John Wick 3: Parabellum filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 3 filminin IMDb puanı kaç?

John Wick 3: Parabellum filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick 3 filminin IMDb puanı kaç?

En Çok Okunan Haberler