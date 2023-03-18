John Wick'in yıldızı Lance Reddick ölü bulundu
John Wick filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Lance Reddick, evinde ölü bulundu.
The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle adını dünya çapında duyuran ABD'li oyuncu Lance Reddick, John Wick film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarıyla konuşulan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
60 yaşındaki oyuncunun menajeri Mia Hansen'in yaptığı açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles'ın Studio City bölgesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Reddick'in doğal nedenlerle öldüğü belirtildi.
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