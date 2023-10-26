Sağlık-Sen’den 'Filistin' için 81 ilde açıklama: 'Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:12

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:40

Sağlık-Sen, İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki için 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Gazze’de İsrail’in bombaladığı ve birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiği hastane saldırısına tepki göstererek, yapılan saldırıları kınadı.

Gazze’de İsrail tarafından savaş suçu işlendiğine vurgu yapan Doğan, “Gazze’de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz” dedi.

"İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTADIR"

Uluslararası toplumun Filistin’de yaşanan vahşete kayıtsızlığına tepki gösteren Doğan, “Uluslararası toplum, sözde medeni Avrupa, Gazze’deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İkiyüzlü Batı uygarlığı, Gazze’de başını kuma gömmüştür. İkiyüzlü Batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nden ses çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucularından haber var mı? Dünya, Hiroşima’ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden tepki vermesini bekliyor. Şu ana kadar Gazze’ye atılan bomba 12 bin ton olmuş. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail’e arka çıkanlara” diye konuştu.

“SAĞLIK MERKEZLERİ HİZMET VEREMİYOR”

Gazze’de hastanelerin hizmet veremediğine dikkat çeken Doğan, “Sağlık merkezleri, elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır. Gazze’de çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor. Yaralılara bakım yapılamıyor. Gazze’nin bekleyecek durumu kalmadı. Gazze’de tıbbi cihazlar kullanılamıyor, çünkü enerji yok. Gazze’de ameliyatlar yapılamıyor, çünkü malzeme yok” dedi.

"İSRAİL MAKAMLARI ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMALI"

Türkiye’nin hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalmadığını ve vicdani bir görevi daha üstlendiğini söyleyen Doğan, “Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze’dedir.

Duamız; yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır” açıklamasında bulundu.