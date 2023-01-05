Sağlıkçılar hükümete böyle seslendi: Al zammını başına çal!

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30’luk maaş zammına isyan eden sağlık meslek örgütleri İzmir’de düzenledikleri eylemle tepkisini bir kez daha dile getirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan ve “Hükümet al zammını başına çal” sloganları atan sağlıkçılar, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çekilmesini istedi.

Alkışlarla düşük zammı protesto eden sağlıkçılar adına konuşan ve “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, “Sadaka niyetine 5 puan ekleyip yüzde 30’ a çıkartılan zammı yeterli bulmuyor kabul etmiyoruz. Gittikçe artan hayat pahalılığını iliklerimize kadar yaşamaya devam ediyoruz. Ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır. Vergi, harç ve cezalara yüzde 123’lük Yeniden Değerleme Oranında zam yapılmıştır. Elektrikten doğalgaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kasırgası hız kesmeden sürmektedir. Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN DAHA FAZLA YOKSULLAŞTIRILMAKTAN BIKTIK”

Her iki çalışandan birinin asgari ücretli olduğunu anlatan Batmaz, “Devlet dairelerine bile “bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır” tabelaları asılmasına ramak kalmıştır. Saçma sapan resmi enflasyon rakamlarına göre yapılan maaş-ücret artışları ile her gün daha fazla yoksullaştırılmaktan bıktık. Öncelikle yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmalıdır. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için, sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla birlikte maaşların yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.