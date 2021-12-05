Sağlıkçılardan 'iş bırakma' kararı

05 Aralık 2021 Pazar, 02:00

İktidar, Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyarak pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyurdu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sağlık çalışanı sosyal medya hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söyledi. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken hekimler de nasıl bir zam alacaklarını anlamadıklarını kaydetti. Tepkiler üzerine, Meclis’teki düzenleme, sorunun giderilmesi için geri çekildi ve görüşülmesi 22 Aralık’a ertelendi. Tartışmalar sürerken AHEF Yönetim Kurulu, geçen cuma Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Düzenleme geri çekilmeden önce gerçekleşen görüşmeye ilişkin konuşan AHEF Başkanı Dr. Kemal Noyan, aile sağlığı merkezi çalışanlarını da düzenlemeye katacak bir yönetmelik değişikliği beklediklerini belirterek “Aksi durumda birçok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının istifa etmesi ve birçok ASM çalışanının işsiz kalması söz konusu olacak” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya ise “Konuşmak için Saray’dan icazet bekleyen bakan var. Böyle bir bakanın bize “bakmayacağını” düşünüyoruz. Madem emeğimiz görülmüyor, hizmeti durduralım, belki farkımıza varırlar” ifadelerini kullandı.