Sağlıkçıya dinlenmek çok görüldü!

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde 24 saat nöbet tutmak zorunda olan intörnlere (tıp eğitiminde son sınıfta olup hastanede çalışan öğrenciler) derme çatma bir dinlenme alanı reva görüldü.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Sağlıkçıya dinlenmek çok görüldü!
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Cumhuriyet’e konuşan bir intörn, söz konusu hastanede erkek intörnlerin dinlenmesi için iki gözlem alanının arasında ve koridorun sonunda yer alan çok küçük bir oda ayrıldığını belirtti. Nöbet saati aynı olan yaklaşık 10 intörnün odayı kullandığını kaydeden genç hekim, odada yalnızca iki adet açılır koltuk bulunduğunu söyledi. 

Dinlenme odasına ışık girmemesi için pencereyi siyah poşetle kapatmaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını belirten intörn, dinlenme odasının temizlik bölümüne yakın olması nedeniyle de kötü kokudan uyuyamadıklarını söyledi. 

Ayrıca stajyer hekim, şu ifadeleri kullandı: 

“Bazı arkadaşlarımız arabalarında ya da polikliniklerinde uygun buldukları yerde dinlenmeye çalışıyorlar.”


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