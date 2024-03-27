Sağlıkçıya dinlenmek çok görüldü!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan bir intörn, söz konusu hastanede erkek intörnlerin dinlenmesi için iki gözlem alanının arasında ve koridorun sonunda yer alan çok küçük bir oda ayrıldığını belirtti. Nöbet saati aynı olan yaklaşık 10 intörnün odayı kullandığını kaydeden genç hekim, odada yalnızca iki adet açılır koltuk bulunduğunu söyledi.

Dinlenme odasına ışık girmemesi için pencereyi siyah poşetle kapatmaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını belirten intörn, dinlenme odasının temizlik bölümüne yakın olması nedeniyle de kötü kokudan uyuyamadıklarını söyledi.

Ayrıca stajyer hekim, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı arkadaşlarımız arabalarında ya da polikliniklerinde uygun buldukları yerde dinlenmeye çalışıyorlar.”