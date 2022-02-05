'Saha Çözüm Hareketi' Bodrum'da hayata geçiriliyor

05 Şubat 2022 Cumartesi, 15:54

Beşiktaş’ta alanında uzman ekiplerden oluşan, ilçede bugüne dek 93 bin 540 hane, 10 bin 816 iş yerinin kapısını çalarak ziyaret eden ve bu anlamda bir ilke imza atan ‘Saha Çözüm Hareketi’ uygulaması, Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum’da da hayata geçirilecek. Bu amaçla Bodrum Belediyesi’nde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile Saha Çözüm Hareketi’nin usul ve esaslarına ilişkin bilgiler Bodrum Belediyesi ile paylaşılacak ve iki belediye bu konuda iş birliği içerisinde hareket edecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat protokol töreninde yaptığı konuşmada Beşiktaş ve Bodrum’un benzer yönlerini vurgulayarak iki ilçe belediyesinin de kayıtlı nüfusundan çok daha fazla kişiye hizmet verdiğini belirtti.

"BEŞİKTAŞ’TAKİ BÜTÜN HANELERE GİDECEĞİZ"



‘Saha Çözüm Hareketi’ni Beşiktaş’ta nasıl uyguladıklarına dair bilgi veren Başkan Rıza Akpolat, şöyle konuştu:

"Bir saha çözüm ekibi oluşturduk ve dedik ki Beşiktaş’taki bütün hanelere gideceğiz. O dönem maske dezenfekten talebi çok yoğundu. Bir kit hazırladık. Bu kitin içerisinde; maske, dezenfektan, o güne kadar yaptığımız işlerin içinde olduğu bir broşür ve 3 ayda bir çıkardığımız bir kültür dergimiz vardı. Beşiktaş’ta bulunan 93.540 haneye bu kitleri hızlı bir şekilde teslim ettik ve onlarla bir anket yaptık. Tabletler üzerinde iletişim hızı yüksek bir model ile vatandaşa ulaştık. Vatandaşların taleplerini dinledik, toplam 7379 tane talep aldık. 7379 talebin 6 bin 534 tanesini yani yüzde 89’unu çok hızlı bir şekilde çözdük. Oluşturduğumuz 120 kişilik ekibi semtin bütün hanelerinin yanında tüm iş yerleri ve yaşam alanlarına da yönlendirdik. Tamamıyla bir iletişim süreci yönettik. Eve kapanan ve pandemi dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanların yanında olduk ve ihtiyaçlarını çözmeye çalıştık."

"SORUNLAR BELİRLENECEK VE ÇÖZÜMLER SUNULACAK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şu ifadeleri kullandı:

"İletişim ve dayanışma bence birçok sorunun çözümünde ilk adım olacaktır. Bildiğiniz gibi genel merkezimizin yaklaşımlarıyla ‘Belediye Başkanları Toplantıları’ gerçekleştirmekteyiz. Bu toplantılarda belediyelerimizin gerçekleştirdiği başarılı uygulamaları paylaşma fırsatı buluyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle Beşiktaş Belediyesi’nin başlattığı ‘Saha Çözüm Hareketi’ni öğrendim. Hemen arkadaşlarıma talimat verip bu uygulamayı yerinde görmelerini ve bilgi toplamalarını istedim. Bu uygulama Bodrum için çok önemli. Bodrum çok göç alan ve alt yapı sorunları olan bir kent. Saha Çözüm Hareketi uygulamasıyla tek tek haneler gezilerek sorunlar belirlenecek ve çözümler sunulacak. Bu uygulamayı hayata geçiren ve bu anlamıyla bize rehber olan Beşiktaş Belediyesi’ni Başkan Rıza Akpolat’ın şahsında kutluyorum."