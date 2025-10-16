Sahibi olduğu eski iş yerini bastı, dehşet saçtı!

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde dehşet verici bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde faaliyet göstersen bir işletmeye gelen eski iş yeri sahibi ile yeni iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma başladı. İşletmenin içerisinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Akşam saatlerinde dükkana gelen eski işyeri sahibi yanında getirdiği silah ile tartıştığı henüz ismi bilinmeyen şahsa ateş açarak olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR!

Silahla vurulan işyeri sahibi kanlar içinde yerde yığılırken, silahla ateş açan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan şahıs için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.