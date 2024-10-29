Sahilde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar...

Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan çocuk cesedi, ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sahilde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar...
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:32

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde sahilde dolaşan yurttaşlar, Yeşiltepe Mahallesi’nde kayalıkların arasında bir ceset gördü ve durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz’a ait olduğunu tespit etti.

KESİCİ VE DELİCİ YARA İZİNE RASTLANMADI

İlk incelemelerde, cesedin vücudunda morluklar dışında kesici veya delici yara izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan, Damla Nur Kavraz’ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.


Etiketler: #giresun #çocuk ölümü

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