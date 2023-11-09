Sahilde erkek cesedi bulundu!

Süleymanpaşa'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 78 yaşındaki Türen Demircioğlu'na ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:16
Sahilde erkek cesedi bulundu!
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Türen Demircioğlu'na (78) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 


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