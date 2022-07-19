Sahilde yüzen zargana balığına şiddet uyguladı!

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir yurttaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 17:10
Sahilde yüzen zargana balığına şiddet uyguladı!
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Marmaris’e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde tatilciler denizde gördükleri zargana balığını telefonları ile çekerek görüntüledi.

Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü. Bazı yurttaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi.

Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.


Zargana balığı Marmaris
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