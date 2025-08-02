'Sahte diploma' skandalında isimler ortaya çıktı: Öğretmen, mühendis, eczacı...

Ankara'da kamu kurumu yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada, 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, sistem boşluklarını kullanan şüpheliler; mezuniyet kayıtları, not ortalamaları, doçentlik başvuruları ve diploma bilgilerini manipüle ederek yüzlerce kişiye avantaj sağladı.

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece elde etti.

NOT ORTALAMASINI BİLE YÜKSELTMİŞLER

Habertürk'te yer alan habere göre, sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde etmeye çalışan şüphelilerin detaylı eylemleri sıralandı.

Eylemler arasında not ortalamasını 1.29’dan 3.29’a yükseltmek, başkası adına e-imza üretmek, kayıtlı olmayan kişileri mezun gibi göstermek ve kamu kurumlarında görev almak üzere diplomatik belge üretmek gibi ağır fiiller yer aldı. Sahte diploma skandalına adı karışanlar da belli oldu.

O şüpheliler ve eylemlerinin listesi şöyle:

Abdullah Volkan Uçak

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarından sahte mezuniyet kaydı oluşturdu. Işıl Gerekul Kırova ve Adem Akış adına sahte e-imza düzenledi. YÖK kayıtlarında adı yok. Mezuniyet sorgularını kendi GSM hattı üzerinden yaptı.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu

– Sahte mezuniyet kaydı

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu gibi gösterildi. Gerçekte kayıt yok. Kendi GSM hattından mezuniyet sorguları yaptı. Hakkında tefrik kararı verildi.

Adnan Taşdemir

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü için sahte mezuniyet işlemi yaptı. Mezuniyet kaydı bulunmamasına rağmen sahte e-imza kullandığı tespit edildi.

Ahmet Dalan

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza kullanımı

Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olarak kaydedildi. Mezuniyet sorgusu kendi adına yapılmasa da işlemde sahte e-imzalar kullanıldı.

Ahmet Ruşen Uçar

– Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencisi iken AGNO’su 1.29’dan 3.29’a sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.

Ali Öpöz

– Sahte e-imza ödemesi

Metin Saygılı adına düzenlenen sahte e-imza için TürkTrust şirketine EFT ile ödeme yaptığı dekontla belgelendi.

Ali Yıldırım

– Sahte kimlik ve e-imza üretimi

BTK Başkan Yardımcısı adına, kendi fotoğrafını içeren sahte kimlikle e-imza çıkardı.

Aytül Çiçekli Dursun

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden sahte mezun edildi. YÖK kayıtlarında adı yer almıyor. Kendi hattından sık sorgulama yaptığı tespit edildi.

Ayhan Ateş

– Sahte mezuniyet kaydı

Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu olan şüpheli, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi kaydedildi.

Buruç Özbey

– Not yükseltme, sahte e-imza

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına düzenlenen sahte e-imza ile, kayıtlı öğrenci iken AGNO’su 0.64’ten 2.55’e çıkarıldı.

Bülent Ural

– Sahte mezuniyet kaydı

YÖK kayıtlarında yer almamasına rağmen mezun gibi gösterildi. Mezuniyet sorgusunda sahte kayıt tespit edildi.

Cemal Aygün

– Not yükseltme

Gazi Üniversitesi sisteminde sahte e-imza kullanılarak not yükseltme işlemi yapıldı.

Cemil Demirkol

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu gibi gösterildi. Resmî kayıt bulunmuyor.

Doğan Kadir Saygın

– Sahte e-imza üretimi, ödeme

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı adına çıkarılan sahte e-imza için EFT yaptı. Bu e-imza üzerinden işlem yaptığı belirlendi.

Doğukan Fırat Özyürek

– Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde AGNO’su 0.83’ten 3.01’e sahte e-imzayla yükseltildi.

Duran Ali Saral

– Sahte e-imza üretimi

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer adına sahte e-imza üretildi.

Emre Baytekin

– Öğrenci statüsü değişikliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde pasif öğrenci statüsü aktif hale getirildi.

Emre Gökdemir

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

Enes Talip Canatar

– Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde AGNO’su 1.46’dan 3.12’ye sahte e-imza kullanılarak yükseltildi.

Enver Yılmaz

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programından mezun gibi gösterildi.

Erdal Şimşek

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programından sahte mezun gösterildi.

Esra Özdemir

– Sahte mezuniyet kaydı

Herhangi bir öğrenci kaydı bulunmamasına rağmen mezun gibi gösterildi.

Eyüp Yirmili

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında sahte mezuniyet işlemi yapıldı.

Fatih Erdem

– Sahte öğrenci belgesi

Sahte öğrenci belgesiyle çeşitli resmi işlemler gerçekleştirdi.

Ferhat Demir

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Elektrik ön lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.

Ferhat Ornovak

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Kimya lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Ferhat Uzun

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Gökay Celal Gülen

– Sahte mezuniyet, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sistemlerinde sahte mezuniyet kaydı oluşturdu. Kamu görevlileri adına sahte e-imzalarla sisteme girerek yetkisiz işlem yaptı.

Gökçe Güler

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Güler Kahraman Büyükkeleş

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Gülsüm Şahin

– Not değişikliği

Üniversite sistemine sızılarak notları yasa dışı şekilde değiştirildi.

Gülseren Şahin

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İşletme lisans programından yasa dışı mezun gösterildi.

Hüseyin Demir

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İşletme lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

İbrahim Bolat

– Sahte e-imza üretimi ve sistem erişimi

Işıl Gerekul Kırova adına sahte e-imza çıkarıldı. Şüpheliye ait internet aboneliği üzerinden Ege Üniversitesi sistemlerine hukuka aykırı erişim sağlandı.

İsa Can Erdem

– Sahte e-imzayla sistem erişimi

Çok sayıda kamu görevlisi adına sahte e-imzayla sisteme giriş yaptı. Bu girişlerle Mehmet Üveyik, Serdan Akıncıoğlu ve Gökay Celal Gülen’in mezuniyet işlemleri yasa dışı şekilde gerçekleştirildi.

İsmail Örs

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Kadir Şahin

– Öğrenci statüsü değişikliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında pasif öğrenci kaydı aktif hale getirildi.

Kadriye Kurtoğlu

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Baykara

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Çiftçi

– Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken AGNO’su 1.74’ten 2.92’ye sahte e-imzayla yükseltildi.

Mehmet Emin Gökçe

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi mezunu gibi gösterildi. Mezuniyet kaydı sahte.

Mehmet Halil Ekici

– Sahte belge kullanımı

Doçentlik başvurusu için sahte diploma düzenlendi.

Mehmet Karakuş

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Tahir Gülmez

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Mehmet Üveyik

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Meryem Uçar

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Acil Yardım Teknikerliği mezunu gibi sisteme işlendi.

Muhammet Kaya

– Sahte mezuniyet kaydı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gibi gösterildi. Gerçekte mezuniyeti bulunmuyor.

Münir Gözübenli

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuymuş gibi gösterildi. Sahte e-imzayla YÖK sistemine işlendi.

Mustafa Sarı

– Not değişikliği

Not ortalaması sahte e-imza kullanılarak usulsüz biçimde değiştirildi.

Nazım Deniz Bozdere

– Sahte mezuniyet kaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Nizam Perk

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu. Aynı zamanda bir dernek başkanı. İşlem sahte e-imzayla yapıldı.

Nursel Tanju

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu. YÖK kayıtlarında adı yok.

Nuray Emine Gaye Tuğuz

– Sahte e-imza

Tuğba İrkin’in mezuniyet işleminde adına sahte e-imza üretildi.

Oğuzhan Ercan

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi İktisat bölümü adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Orhan Akbaş

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Osman Kürşad Mert

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezuniyet kaydı yasa dışı şekilde oluşturuldu.

Osman Ulunç

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Ömer Yalım

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi. Sorgulamalar kendi GSM hattı üzerinden yapıldı.

Özge Baydemir

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Serdan Akıncıoğlu

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezuniyet kaydı yasa dışı olarak oluşturuldu.

Süreyya Yıldız

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Şule Akkan Arıcan

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ön lisans programından yasa dışı mezuniyet işlemi yapıldı.

Tayfun Eraslan

– Sahte e-imza kullanımı

Babasının adına alınan hat üzerinden çeşitli kamu görevlilerinin e-imzaları kullanılarak sisteme sızıldı.

Tuğba İrkin

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Mersin Üniversitesi Fizyoterapi bölümü için sahte diploma kaydı yapıldı. Nuray Emine Gaye Tuğuz adına sahte e-imza üretildi.

Tuncay Doğan

– Sahte mezuniyet kaydı, sahte e-imza

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği sahte mezunu. Metin Saygılı adına sahte e-imzayla işlem yapıldı. GSM hattından mezuniyet sorguları yapıldığı tespit edildi.

Tuncay Yıldırım

– Sahte mezuniyet kaydı

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği sahte mezunu olarak sisteme kaydedildi.

Yaren Özkarakaş

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler ön lisans programından sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Yelda Boğa

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına sahte mezuniyet işlemi yapıldı.

Yunus Bektaş

– Sahte mezuniyet kaydı

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı adına sahte mezuniyet işlemi gerçekleştirildi.

Yusuf Algan Çelik

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği lisans programı adına sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Zeynep Gülten

– Not yükseltme

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi iken not ortalaması yasa dışı şekilde 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.

Zeynep Karacan

– Sahte mezuniyet kaydı, not değişikliği

Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunuymuş gibi gösterildi. Not ortalaması yasa dışı şekilde değiştirildi. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu.

Ziya Öçalır (Ziya Öçalı ile aynı kişi)

– Sahte mezuniyet kaydı

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programı için sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu. Gerçekte öğrenci kaydı bulunmuyor.

CUMHURİYET'E KONUŞAN ÇETE ÜYESİ: SAHTECİLİK DİPLOMAYLA SINIRLI DEĞİL

Cumhuriyet, bir sahte diploma çetesi üyesi ile konuşmuştu. İsmini gizli tutan çete üyesi, diplomanın ötesine geçen bir sahtecilik ağını anlatırken, yedi yıldır bu işin içinde olduğunu ve sadece diploma değil; sahte hâkim, savcı, asker ve polis kimlikleri, basın kartı hatta hamilelik belgeleri, ultrason raporları ve engelli sağlık raporları hazırladıklarını söylemişti.