Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçelerini doğru bulduğunu söyleyen bir AKP ekranı yüzü ile karşılaştığım son bir programda söyledikleri bir trajediydi. Ona göre olay sahtekârlıkla alınmış bir diploma konusuydu.

Bugünkü yazımı mecburen bu diploma konusuna ayırdım. Prof. Tahsin Yeşildere’nin Cumhuriyet’te yayımlanan yazısını özetleyerek dikkate getireceğim. Yazıyı öncelikle olgulardan hareket ettiği için seçtim.

SİYASİ GÜNDEMLE İLİŞKİLİ İPTAL

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, hukuki ve akademik bir tartışmadan ziyade siyasi bir gündemdir. Siyasi iktidar ve iktidara yakın medya ile üniversiteye müdahaleye, dekan ve rektör üzerinde baskı oluşturulmasına tanık olduk.

Aslında diploma konusu gündeme ilk geldiğinde İÜ Rektörlüğü’nün ve YÖK’ün öğrenci (İmamoğlu) lehine olumlu raporlar verdiğini biliyoruz. Bu gelişmeler siyasileri mutlu etmemiş ki o süreçten sonra giderek siyasi baskılar artırıldı, dekan istifa etmek zorunda bırakıldı. Daha sonra medya üzerinden siyasi baskılar rektör ve çevresine yöneldi. Bu baskılar sonrası rektör, içinde hukukçu olmayan üç kişilik bir komisyon oluşturdu... Üniversite rektörünün atadığı komisyon üyelerinin aşağıdaki soruları yanıtlamaları, akademi ve hukuk açısından önemlidir.

SORULARA YANIT YOK

- Rektör ve komisyon üyeleri, o dönemin dekanı, yatay geçiş komisyon üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile hatta sorumluluğu olan öğrenci işleri bürosunun o dönem çalışanları ile de görüşmeler yaptı mı?

- 1989, 1990’larda yatay geçişleri etkileyecek yurtdışı üniversite tanınırlığı, diploma denkliği, uluslararasılaşma vb. konularda yasa ve yönetmeliklere dayalı bir belge var mı? Hangi yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı saptanarak yokluk ve açık hata kararı verildi?

- İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İÜ İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’ne yatay geçiş kriterlerine uygun olan belgelerini tüm kamuoyu ile paylaştı. Öğrenci İmamoğlu’nun başvurusunda, raporda açık/net olarak belirtilmeyen ama belgeleri ile ispatlanabilecek ne gibi yokluk ve açık hata vardır? İmamoğlu ile ilgili fakülte yatay geçiş komisyon kabulü, fakülte yönetim kurulu kararı ve öğrenci kabulü gibi belgeleri açıklanmalıdır. Yönetim kurulu kararlarındaki imza eksikliği (ki 7 üyenin 4’ü imzalamış diğerleri şerh koymamış) öğrenciyi bağlar mı? İdari hatanın öğrenciye rücu edilmesi bürokratik ve akademik ve adalet açısından mümkün mü?

ÖĞRENCİNİN SUÇU NE

- Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılması vb. gibi hatalar öğrenciden kaynaklanan hatalar mıdır? İdari bir hata mıdır? Öğrenci işleri şef ve memurlarının yaptığı bu hatalar öğrencileri bağlar mı? Kontenjan artışı, başvurup kaydını yaptırmadığı için kontenjanların eksik kalması sonucu yeniden ilan edilmesi, o dönem yasal olarak fakülte yönetim kurullarının yetkisi dahilinde değil miydi? Bunun aksini ispatlayacak belge var mıdır?

- Bugün olduğu gibi o dönemde de yurtdışı ve yurtiçinde üniversiteye göre değişken olan not değerlendirmeleri dikkate alındı mı? İmamoğlu’nun not ortalamasının ilana uygunluğu (transkriptinden) bilinmektedir. Aksi bir belge var mı?

- 7 Ekim 2024 tarihli, rektör tarafından imzalanan dokuz sayfalık bilgi notu sonrası ne değişti? Bir komisyon kurulup 18.03.2025 tarihli olumsuzluk içeren rapor üniversite yönetim kurulundan oy çokluğu ile nasıl geçirildi?

- Rektörlük raporunda diplomalar “yokluk” ve “açık hata” gerekçelerine dayanarak iptal edildi. “Yokluk” ve “açık hata” ne demektir. Yokluk, belgenin hukuken hiç var olmamış sayılmasıdır. Açık hata, belgede fark edilebilecek kadar bariz, ciddi ve düzeltilemez bir hata olması durumudur. Bu tanımlamalara göre, öğrenci İmamoğlu’nun başvuru belgelerinde, yatay geçiş komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kabullerinde ve aldığı diplomasında yokluk ve açık hataları tek tek belgeleri ile açıklayabilir misiniz?

İmamoğlu ile ilgili herhangi bir yasadışılık, usulsüzlük, yokluk ve açık hatanın öğrenci açısından oluşmadığı nettir. İdari hukuk hocaları iptal edilmesinin hukuken mümkün olamayacağını belirtmişlerdir.

BUNLAR İDAREYİ BAĞLAR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün kamuoyuna duyurusunda diploma ile ilgili olarak belirttiği açık hata ve yokluk hükümleri ne yazık ki idareyi bağlar. Belirttiğiniz hatalar idari hatalardır. İmamoğlu’nun başvuru belgeleri, açıklanan kriterlere uygunluğu ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünde ve 4 yıl aldığı eğitimöğretim sonucu 1992 yılında aldığı çıkış belgesi ve 1995’teki diploması da dahil öğrenci açısından yokluk ve açık hata gözlenmiyor. Siyasi iktidarların her ne şekilde olursa olsun üniversite üzerinde uyguladığı baskılar, yasa ve yönetmeliklere aykırı talepleri kabul edilemez.

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Son söz benden: Üniversite rektörlüğünün ekranlarda iktidar lehine tavır alması, üniversitesine zarardır. Başka örneği de yoktur. Öğrenci ve aileleri, bu nedir ya, der, başka kuruma geçer. Haa, böyle bir kişinin o makamda bulunmasının kuruma, iktidarla ilişkileri bakımı