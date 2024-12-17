'Sahte içki' operasyonu: Samsun'da 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

'Sahte içki' operasyonu: Samsun'da 3 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:42

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 17 litre etil alkol, kurusıkı tabanca ile 10 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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