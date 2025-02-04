Sahte kimlik ve pasaport çetesi çökertildi: İstanbul'da 5 gözaltı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarının önlenmesi için çalışma başlattı.

5 GÖZALTI VAR

Yapılan çalışmalarda ekipler, ülkede kaçak bulunup, yurtdışına illegal yollarla çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişilerin kullanmaları için Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ait sahte kimlik kartlarının basımının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise 2 bin 759 kimlik kartı ile sürücü belgesi, 2 bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5 bin 500 boş pasaport sayfası ile sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutukladı. Ele geçirilen ürünler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.