'Sahte parayla' yakalandılar: Manisa'da 2 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "parada sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Takibe alınan şüpheliler A.E. (23) ve S.K. (27), Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Manisa
En Çok Okunan Haberler
-
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- O kent için kritik uyarı
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı