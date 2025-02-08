Manisa'da feci kaza... Araçlar hurdaya döndü: Yaralılar var!
Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin (32) yönetimindeki 43 LD 321 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Beyhan Dora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38) yaralandı.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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