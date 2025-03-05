Sahur yaparken ezan okundu, herkes şoke oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah ezanının normal vaktinden yaklaşık bir saat önce okunması, o sırada sahur yapanları şaşırttı.
Sakarya’da Ramazan ayının dördüncü gününde ilginç bir olay yaşandı. Karasu ilçesinde sabah ezanı, vaktinden yaklaşık 1 saat önce okununca sahur yapan kişiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Sahur için sofrada olan birçok kişi ezanı duyunca orucun başladığını düşünüp yemeyi bıraktı. Ancak kısa süre içinde durum fark edilince kimileri sahuruna devam ederken, bazıları ise tedirginlik yaşadı.
Yanlış okunan ezanla ilgili kaydedilen görüntülerde, “Yanlış okunuyor, daha 1 saat var” diyerek durumu fark ettiği duyuldu.
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