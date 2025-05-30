Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde korkutan yangın!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kontrplak üretim tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 16 personel, alevlere müdahale etti.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Tesiste zarar oluştuğu belirtildi.







