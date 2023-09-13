Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümü: ‘Tarihin seyrini değiştirdi'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:51

Güncelleme: 13.09.2023 - 16:51

Tarihe “Subaylar Savaşı” olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi, 23 Ağustos’ta başladı ve tam 22 gün 22 gece sürdü. Mustafa Kemal Paşa tarafından, çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak anılan muharebe ile Türk varlığını Anadolu’dan kaldırmak isteyen Yunan saldırısı püskürtüldü, 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilme, 238 sene sonra Sakarya'da durduruldu.

Bu zaferin, emperyalizmin Yakındoğu planlarını temelden sarstığına değinen Tarihçi Selim Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ‘Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’ ile özdeşleşen, Yunan ileri harekâtının devamı olduğuna değinirken “Halk, bu ordunun yenilmesinin, Anadolu’daki Türk varlığının yok olması anlamına geldiğinin farkındaydı. O yüzden neyi var ne yoksa verdi. Sakarya Meydan Muharebesi, bu yönüyle ‘Yoksulluğun Zaferi’dir” ifadelerini kullandı.

“MÜTTEFİK DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ”

“Muharebelerin başında ve sonundaki cephe yayılımına bakarsanız aslında Mustafa Kemal Paşa’nın Yunan Ordusu’nu gün be gün nasıl bir tuzağa çektiğini görebilirsiniz” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Sakarya Meydan Muharebesi bu nedenle baştan sona bir dehanın ürünüdür. Bu zaferle TBMM sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir zafer de kazandı. Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ve Sovyet Rusya aracılığıyla Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la imzalanan Kars antlaşması siyasi olarak daha da güçlenmesini sağladı. Müttefikler arasındaki dengeyi de etkiledi. Sakarya Meydan Muharebesi, İngilizlerin başta olmak üzere işgalle Anadolu’da kendilerine Türksüz bir gelecek hayal edenlerin hayallerinin sona erdiği noktadır. Buradan sonra inisiyatif Türk tarafına geçer.”