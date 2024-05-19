Sakarya Nehri'ne düştü... Hayatını kaybetti!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 19 yaşındaki kadın, ayağının kaymasıyla düştüğü Sakarya Nehri’nde hayatını kaybetti.
Dereköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapmaya giden 19 yaşındaki Rümeysa Seyisoğlu, ayağının kaymasıyla Sakarya Nehri’ne düştü.
Durumu fark eden aile üyeleri ve çevredeki yurttaşlar suya atlayarak kızı kıyıya çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, 19 yaşındaki Seyisoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seyisoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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